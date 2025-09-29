Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazze'ye 3 gün kaldı

Gazze'ye 3 gün kaldı

04:0029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Bir kelebeğin kanatlarında Gazze’ye üç gün!

İçimiz kıpır kıpır. Kendi aramızdaki konuşma ve yazışmaların konusu artık sadece Gazze. Sabah dirayetli aktivistlerimizden gazeteci Yaşar Yavuz’un üzerine, bulunduğu teknede sarı bir kelebek konmuş. Denizin ortasında kelebek ne arar desek de orada sağ göğsünün üzerindeydi. Yaşar ağabey videosunu çekip attı, kelebeğe “Biliyorum ömrün çok kısa ama sen de bizimle Gazze’ye geliyorsun” diyordu. Bir dostumuz, “Gazze’nin ateşini söndürmeye giden kelebek misali” benzetmesini yaptı.

Faiz indirimi kredilere neden yansımıyor

Haziran 2023’te devreye alınan yüksek faiz politikası, 28 aydır devam ederken, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül toplantılarında yaptığı sembolik faiz indirimleri, piyasaya yansımıyor. Bankalar, yüksek faiz koşullarını ısrarla sürdürdüğü için sanayicinin emeği, vatandaşın alın teri ve devletin kaynakları faizcilere akıtılıyor. Sanayici finansman yükünden dolayı zarar yazıyor. Devlet, her ay 100 milyarlarca liralık faiz borcu ödüyor.

Fenerbahçe 3 puanı hatırladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Kadıköy’de ağırladığı Antalyaspor’u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ikisi Süper Lig biri de Avrupa Ligi’nde olmak üzere üst üste kaybettiği puanların ardından 3 hafta sonra Talisca (pen) ve Szymanski'nin golleriyle kazandı.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?