Gazze'ye 3 gün kaldı

Bir kelebeğin kanatlarında Gazze’ye üç gün!

İçimiz kıpır kıpır. Kendi aramızdaki konuşma ve yazışmaların konusu artık sadece Gazze. Sabah dirayetli aktivistlerimizden gazeteci Yaşar Yavuz’un üzerine, bulunduğu teknede sarı bir kelebek konmuş. Denizin ortasında kelebek ne arar desek de orada sağ göğsünün üzerindeydi. Yaşar ağabey videosunu çekip attı, kelebeğe “Biliyorum ömrün çok kısa ama sen de bizimle Gazze’ye geliyorsun” diyordu. Bir dostumuz, “Gazze’nin ateşini söndürmeye giden kelebek misali” benzetmesini yaptı.