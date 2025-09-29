Gazze'ye 3 gün kaldı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bir kelebeğin kanatlarında Gazze’ye üç gün!
İçimiz kıpır kıpır. Kendi aramızdaki konuşma ve yazışmaların konusu artık sadece Gazze. Sabah dirayetli aktivistlerimizden gazeteci Yaşar Yavuz’un üzerine, bulunduğu teknede sarı bir kelebek konmuş. Denizin ortasında kelebek ne arar desek de orada sağ göğsünün üzerindeydi. Yaşar ağabey videosunu çekip attı, kelebeğe “Biliyorum ömrün çok kısa ama sen de bizimle Gazze’ye geliyorsun” diyordu. Bir dostumuz, “Gazze’nin ateşini söndürmeye giden kelebek misali” benzetmesini yaptı.
Faiz indirimi kredilere neden yansımıyor
Haziran 2023’te devreye alınan yüksek faiz politikası, 28 aydır devam ederken, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül toplantılarında yaptığı sembolik faiz indirimleri, piyasaya yansımıyor. Bankalar, yüksek faiz koşullarını ısrarla sürdürdüğü için sanayicinin emeği, vatandaşın alın teri ve devletin kaynakları faizcilere akıtılıyor. Sanayici finansman yükünden dolayı zarar yazıyor. Devlet, her ay 100 milyarlarca liralık faiz borcu ödüyor.
Fenerbahçe 3 puanı hatırladı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Kadıköy’de ağırladığı Antalyaspor’u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ikisi Süper Lig biri de Avrupa Ligi’nde olmak üzere üst üste kaybettiği puanların ardından 3 hafta sonra Talisca (pen) ve Szymanski'nin golleriyle kazandı.