Gazze'ye dönüş sevinci

Gazze'ye dönüş sevinci

4/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyon yıla yüksek başladı

Enflasyon ocakta yüzde 4,84 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesine geriledi. Enflasyonun 2026 yılına yüksek başlamasında olumsuz hava koşullarının yanı sıra ocak ayındaki ücret ve fiyat güncellemeleri etkili oldu.

Gazze'de duygusal kavuşma

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte dış dünyaya açılan tek kapı konumundaki Refah Sınır Kapısı’nı açmak zorunda kalan işgalci İsrail, 1,5 yıl sonra Gazze’ye dönen 12 Filistinlinin girişine yoğun baskılar altında izin verdi. Üçü çocuk 12 Filistinli, Refah’tan girerek Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne ulaşırken, geçiş sırasında kötü muameleye maruz kaldı.

Fırtına evinde kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor,

evinde ağırladığı Fethiyespor'u 3-0'lık skorla geçti. Turnuvada üst üste ikinci

galibiyetini alan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

