Gazze'ye dönüş sevinci

Enflasyon yıla yüksek başladı

Enflasyon ocakta yüzde 4,84 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesine geriledi. Enflasyonun 2026 yılına yüksek başlamasında olumsuz hava koşullarının yanı sıra ocak ayındaki ücret ve fiyat güncellemeleri etkili oldu.