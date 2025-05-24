Giresun'un yöresel lezzetleri gastronomi festivalinde tanıtıldı

Kentin lezzetlerinin en önemli özelliğinin vejetaryen mutfağına hitap etmesi olduğunu anlatan Serdengeçti, "Mutfağımızın özellikle zengin otlardan oluşması, kadim mirasın asırlarca oluşturulan kültüründen gelen bu eşsiz lezzetler hem Giresun'umuza hem ulusumuza hem de dünyamıza hayırlı olsun." dedi.







