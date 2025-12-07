Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Gökyüzünde görsel şölen: Lunar Corona görüntülendi

Gökyüzünde görsel şölen: Lunar Corona görüntülendi

08:547/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan 'Lunar Corona' Kayseri’de görüntülendi. Ay’ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı görenleri adeta mest etti.

Gece saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı.

Lunar corona olarak bilinen ve Ay’ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren atmosfer olayı Kayseri’de görenlerin dikkatini çekti. 

Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlarda bulunan mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu ortaya çıkan lunar corona, Ay’ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarında halka benzeri bir görünüm oluşturdu.

Mükemmel doğa olayı gökyüzünde adeta şölen oluştururken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#Lunar Corona
#Kayseri
#Ay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 ARALIK 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI: İslam Memiş herkesi son kez uyardı!