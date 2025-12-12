Gökyüzündeki bilinmeyen ışık paniğe neden oldu: Gerçek göktaşı çıktı

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, dron vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" denildi.



