Göl dondu, ördekler yüzemeyince yürümeye başladı

Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı Samsun genelinde yaşamı olumsuz etkilerken, karın en fazla hissedildiği ilçelerden biri Ladik oldu. İlçede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaşırken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.