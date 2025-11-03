Güllü'nün şüpheli ölümünde şok detaylar: Soruşturmayı değiştirecek KADES kayıtları doğrulandı oğlundan şikayetçi olmuş...

Gülter mesajında şu ifadeleri kullandı:









“Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.”