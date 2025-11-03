Güllü'nün şüpheli ölümünde şok detaylar: Soruşturmayı değiştirecek KADES kayıtları doğrulandı oğlundan şikayetçi olmuş...

Ünlü şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) ani ölümü, ardında soru işaretleri ve çarpıcı iddialar bıraktı. Sanatçının, ölümünden yıllar önce KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunduğu ve oğlu tarafından şiddete maruz kaldığı iddiaları, yeniden gündeme geldi. Adli tıp raporu ise Güllü’nün yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiğini ortaya koyarken, olayın detayları ve geçmişte yaşananlar kamuoyunun gündeminden düşmüyor. İşte ortaya çıkan yeni gelişmeye dair çarpıcı detaylar...
Ünlü şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Güllü’nün iki yıl önce oğlu tarafından şiddete maruz kaldığı iddiası, bir televizyon programında yeniden gündeme geldi. Program, sanatçının ölümünden yıllar önce KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu ortaya çıkardı.
Kamuoyunda “Güllü” adıyla tanınan Gül Tut’un vefatı, ardında birçok soru işareti ve çarpıcı iddia bıraktı. Özellikle kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in iddiaların odağında olması ilgi çekerken Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı.
KADES’e iki kez çağrıda bulunmuş
Ortaya çıkan bilgilere göre Güllü, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES üzerinden yardım çağrısı yaptı. Alınan bilgiye göre, olay yerine ekipler yönlendirildi ancak Güllü, şikayetçi olmaktan vazgeçti.
Kızının mesajları gündem olmuştu
Güllü’nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in paylaştığı mesajlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında annesinin ölümünü istediği görülen Tuğyan Ülkem Gülter, ifadeye çağrıldı. Mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Gülter, “Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım,” diyerek suçlamaları reddetti.
Gülter mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.”
Adli tıp raporu
Yalova’da 26 Eylül 2025’te yüksekten düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün adli tıp raporu da tamamlandı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, sanatçının ölüm nedeninin “yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması” olduğu belirlendi.
Otopsi bulgularına göre, Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı ve iç organ hasarı gibi bulguların düşmeye bağlı olduğu değerlendirildi. Ayrıca alınan biyolojik örneklerde Gül Tut dışında herhangi bir DNA profiline rastlanmadı.