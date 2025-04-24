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Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti

15:5624/04/2025, Perşembe
AA
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Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kampüs Camisi önünde toplanan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze özgürdür, özgür kalacak" sloganları atarak sosyal tesislerin bulunduğu alana yürüdü.

 Gümüşhane'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kampüs Camisi önünde toplanan grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze özgürdür, özgür kalacak" sloganları atarak sosyal tesislerin bulunduğu alana yürüdü.




Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Faik Enes Akkaya, Gazze'de 18 aydır ağır kuşatma altında yaşam mücadelesi verildiğini söyledi.



Akkaya, "Bu süre boyunca binlerce Filistinli katil İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybetti, binlercesi yerinden edildi. Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren ölümle yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı." dedi.


Direnişin sembolü olan Gazzeli kadınların savaşın ortasında evlerini, çocuklarını ve yaşamlarını korumak için tarihi bir mücadele verdiğini vurgulayan Akkaya, "En şiddetli zulüm ve baskılar karşısında insani duruşunu, onurlu direnişini ve umudunu kaybetmeyen Filistin halkı insanlığa büyük bir ders verdi ve vermeye devam ediyor." diye konuştu.

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