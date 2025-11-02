Yeni Şafak
Günün en güzel haberi: Küçükçekmece'de yüzlerce kişi lösemiyi yenen Emin Efe için balon uçurdu

19:012/11/2025, Pazar
DHA
Küçükçekmece'de lösemi (kan kanseri) hastalığını yenen 5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emin Efe Coşkun için ailesi ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından göl kenarında kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte uçurulan balonlarla Emin Efe'nin sağlığına kavuşması kutlandı.

Küçükçekmece’de yaşayan 5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emin Efe Coşkun’a 2 yıl önce konulan lösemi (kan kanseri) teşhisinin ardından başlatılan tedavi süreci tamamlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren Emin Efe, hastalığı atlattı. Ailesi, yaşadıkları mutluluğu paylaşmak için Küçükçekmece Gölü kenarında kutlama etkinliği düzenledi.

Emin Efe Coşkun’un lösemiyi yenmesinin ardından düzenlenen organizasyona çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte çocuklar ve aileler balon uçurarak Emin Efe’nin sağlığına kavuşmasını kutladı.

'ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ'


Baba Mehmet Ali Coşkun, "2 yıllık zorlu bir sürecimiz geçti. Kan kanseri Lösemi teşhisi konulmuştu. 2 yıl oldu zorlu bir süreç yaşadık ve çok şükür rabbime bizi ferahlığa çıkardı. Darısı tüm hastalara inşallah. Küçükçekmece Göl kenarında bir etkinlik düzenledi, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Annesi de burada bu zorlu süreçte baya yoruldu ama elhamdülillah gün bize doğdu yani. Çok zorlu bir süreç, yine de Allah devletimize zeval vermesin her türlü imkanları en uygun koşulda sağladılar" ifadelerini kullandı.

'DOKTOR OĞLUMUN RENGİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ'


Anne Tuğba Coşkun, "Normal kontrole gittiğimde doktor oğlumun renginde bir değişiklik olduğunu söyledi. Tahliller yapıldı bizi patolojiye gönderdiler ondan sonra hastalığını öğrendik. 3 aylık gibi zorlu bir sürecimiz oldu yatışımız oldu sonra git gelli tedavilerimiz devam etti yoğun bakım sürecimiz oldu rabbim tüm hastalara bu mutluluğu yaşatsın" şeklinde konuştu.

