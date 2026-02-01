Güvercinini bulup getirene 75 bin TL verecek: Evladım gibi oldu çok özel bir kuş

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR MANEVİ DEĞERİ VAR"





Kuşun kendileri için son derece değerli olduğunu söyleyen Ercan Arıcı, “Kaybolan güvercinimiz çok özel bir kuş. Maddi karşılığı düşük görülebilir ancak bizim için paha biçilemez bir manevi değeri var. Belçika'dan bizzat kendim getirdim. Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük. Güvercinimizi bulup getirene 75 bin TL nakit ödül vereceğiz. Getiren kişiyi sorgulamayacağız, helal hoş olsun. Kuşu getirsin, parasını alsın gitsin” ifadelerini kullandı.