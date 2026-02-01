Yeni Şafak
Güvercinini bulup getirene 75 bin TL verecek: Evladım gibi oldu çok özel bir kuş

1/02/2026, Pazar
DHA
Adana'da hobi amaçlı beslediği damızlık posta güvercini kaybolan Ercan Arıcı (36), kuşunu bulup, getirene 75 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Arıcı, “Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük” dedi.


Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 21 yıldır hobi olarak güvercin besleyen fabrika işçisi Ercan Arıcı'nın damızlık olarak yetiştirdiği kanatları kırpılmış olan posta güvercini, bir hafta önce evinin damında gezdirdiği sırada uçarak gözden kayboldu. Ayağında, Türkiye Güvercin Federasyonu'nu (GÜFED) kayıtlı künyesi bulunan güvercinini bulabilmek için sanal medyada ve çevrede arama yapan Arıcı, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

"KAPIYI AÇTIĞIMIZ SIRADA FIRLADI"


Ercan Arıcı, kuşunu bulup getirene ödül vereceğini söyledi.


Güvercinini damızlık olarak 3 yıla yakın süredir evlerinin damında beslendiğini belirten Arıcı, “Gezip, enerjisini atması için kümesinin kapısını açtığımız sırada bir anda fırladı, tutamadık. Kuş besleme hobisini yıllardır sürdürüyorum, bu işi rekabet amaçlı yapmıyoruz. İşten geldikten sonra stres atmak için dama çıkar, kuşlarımızı besler ve uçururuz. Kuşumuzu bulanların bize ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR MANEVİ DEĞERİ VAR"


Kuşun kendileri için son derece değerli olduğunu söyleyen Ercan Arıcı, “Kaybolan güvercinimiz çok özel bir kuş. Maddi karşılığı düşük görülebilir ancak bizim için paha biçilemez bir manevi değeri var. Belçika'dan bizzat kendim getirdim. Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük. Güvercinimizi bulup getirene 75 bin TL nakit ödül vereceğiz. Getiren kişiyi sorgulamayacağız, helal hoş olsun. Kuşu getirsin, parasını alsın gitsin” ifadelerini kullandı.

