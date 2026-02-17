Hatay'da aile boyu hırsızlık: Kozmetik mağazasına dadandılar 1.2 milyon TL'lik ürün çaldılar

Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL’lik ürün çaldığı tespit edildi.