Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da apartman dairesi ve metruk binada yangın

Hatay’da apartman dairesi ve metruk binada yangın

21:4524/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde ve metruk binada çıkan iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi Yunus Emre ile Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın dairesinde yangın çıkarken Mustafa Kemal Mahallesi’nde metruk binada yangın çıktı.

 Alevlere teslim olan yapıları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle söndürüldü. 

 Çıkan yangından dolayı apartman dairesi zarar gördü.

#Hatay
#Metruk bina
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR personel alımı 2026: Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı açıklandı