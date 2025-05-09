Hatay'da depremde hasar gören 6 ibadethane restorasyon sonrası ibadete açıldı

Vali Masatlı, 2026 yılı sonuna kadar 84 eserdeki restarasyon çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu afetlerde bizim bina stokumuz da önemli derecede hasar aldı. Bu bina stokumuz içerisinde tarihi yapılarımızda da ciddi hasarlar oluştu. 6 Şubat itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyonunun bir ayağı da zarar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılmasıydı. Bu noktada da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mülkiyetinde olan 84 tane farklı eserde de ciddi hasarlar oluştu. Bu eserlerin yeniden aslına uygun şekilde ihya edilmesi noktasında çalışmalarımız başladı. Bu çalışmalar çerçevesinde bundan önceki dönemde 5 tane eserimizi hizmete almıştık. Bugün de 6 tane eserimizi hizmete alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bütün tarihi eserlerimizin ihya ve inşası konusunda 2025 yılı sonuna kadar önemli ölçüde ilerleme kaydederiz. İnşallah 2026'da ecdadımızdan bize miras kalan tarihi dokuyu bizden sonraki nesillere emanet edecek şekilde bitirmiş olacağız" dedi.



