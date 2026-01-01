Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı

Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı

19:061/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Mersinde Çukurova Uluslararası Havalimanında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş halde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.’nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. 

 Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

 Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

#Mersin
#Çukurova Uluslararası Havalimanı
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zonguldak TOKİ kura günü belli oldu mu? 500 bin konut projesine katılanların isim listesi sonuç sorgulama ekranı