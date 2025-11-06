Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı

Hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı

16:016/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Bolu'nun Seben ilçesindeki gölette hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 4-5 Kasım tarihlerinde Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı.

Gölete yasa dışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki ağ toplandı.

Ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı. 300 balık göle salınırken, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi.  

#Bolu
#Seben
#Hayalet ağ
#Taşlıyayla Göleti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl?