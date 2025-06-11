Haziran ayında kar sürprizi: Bu ilde iki mevsim birden yaşanıyor

Çocukları ile birlikte karda kaymanın tadını çıkartan Kılıç, ''Haziran ayında karda kayıp sonrasında rengarenk çiçeklere kavuşmak çok güzel. Burası Ardahan merkeze bağlı 2100 rakımlı Çataldere Köyü Yaylası. Yaz ayında çocuklar kar keyfini yaşıyor. Bu onlar için çok güzel ve heyecanlı'' dedi.