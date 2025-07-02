Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Hisarcık'ta biçerdöverden kaynaklanan yangın 30 dekar alanı kül etti

Hisarcık'ta biçerdöverden kaynaklanan yangın 30 dekar alanı kül etti

16:452/07/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımın otluk alanı tutuşturması sonucu çıkan yangında 30 dekarlık boş ve hububat ekili alan zarar gördü.

Bozyaka mevkiinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Emet ve Hisarcık ilçe belediyelerinden itfaiye ekipleri, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik uğraşları sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

 Yangında 30 dekar hububat ekili, hasat edilmiş ve boş alan küle döndü.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

#kütahya
#hisarcık
#biçerdöver
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum deprem fay hattı haritası: Deprem riski taşıyan ilçeler hangileri?