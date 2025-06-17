İBB'deki rüşvet parasının aklanma şekli MASAK raporunda ortaya çıktı: Kayınbiraderi üzerinden 14 milyon lira!

Yapılan incelemelerde İmamoğlu İnşaat'ın birçok daire satışının muvazaalı satış (Üçüncü şahısları veya devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi, danışıklı satış) olduğu belirlendi.





Hazırlanan rapor kapsamında Hazine ve Maliye uzmanları tarafından İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi'nin daire satışları ve hesap hareketleri mercek altına alındı.



