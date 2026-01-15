İBB'nin parası kumar partiler ve jete gitti

İBB'deki talanın 48 bin fotoğrafı var

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İmamoğlu’nun A takımına uzandı. Tutuklanan Rabia Karaca, İBB soruşturması firarisi Murat Gülibrahimoğlu’nun sevgilisi olduğunu söyleyip İBB kaynaklarının kumar, lüks yaşam ve 48 saat süren uyuşturucu ve fuhuş partilerinde nasıl talan edildiğini anlattı: Murat, Fatih Keleş’e sürekli kadın gösterir, bunun karşılığında İBB’nin döküm sahasından para kazanırdı. Cebeci’deki sahadan günlük 50 milyon TL geliyordu. İmamoğlu’nun kullandığı özel jetle sık sık tatile gidip lüks içinde yaşadık. Murat ile yurt dışına kumara gittiğimiz doğrudur. 5 dakikada 200 bin dolar kaybetti. Elimde bunların belgesi niteliğinde 48 bin fotoğraf var.