İBB'nin parası kumar partiler ve jete gitti

İnsan odaklı kentsel gelişim
İNDER’in 1. Kentsel Gelişim Zirvesi’nde konuşan Başkan Engin Keçeli, kentsel dönüşüm yerine 'kentsel gelişim'in konuşulması gerektiğini vurguladı. Keçeli, kentlerin merkezinde insanın yer alması ve şehirlerin ortak akılla şekillenmesi gerektiğini söyledi.
İBB'deki talanın 48 bin fotoğrafı var
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İmamoğlu’nun A takımına uzandı. Tutuklanan Rabia Karaca, İBB soruşturması firarisi Murat Gülibrahimoğlu’nun sevgilisi olduğunu söyleyip İBB kaynaklarının kumar, lüks yaşam ve 48 saat süren uyuşturucu ve fuhuş partilerinde nasıl talan edildiğini anlattı: Murat, Fatih Keleş’e sürekli kadın gösterir, bunun karşılığında İBB’nin döküm sahasından para kazanırdı. Cebeci’deki sahadan günlük 50 milyon TL geliyordu. İmamoğlu’nun kullandığı özel jetle sık sık tatile gidip lüks içinde yaşadık. Murat ile yurt dışına kumara gittiğimiz doğrudur. 5 dakikada 200 bin dolar kaybetti. Elimde bunların belgesi niteliğinde 48 bin fotoğraf var.
Fenerbahçe tam gaz
Süper Kupa'da ezeli rakibi G.Saray’ı 2-0’la geçerek kupaya uzanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile geçti. 7 ve 54'te iki kez topu direkten dönen Brezilyalı oyuncu, 82'de ise 3 puanı getirdi.