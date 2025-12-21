İBB'nin yüzde bin 528'lik turizm zammına sektörden tepki: Bedeli 614 liradan 10 bin liraya çıkan belge var





'BU YAPILAN ZAMMIN HİÇBİR EŞİTLİĞİ YOKTUR'





Turizm sektöründe şoför olarak çalışan Cüneyt Olcay, "İBB'nin şu an yapmış olduğu zam çok acı bir şekilde bizlere vuruyor. Şu anda bizim bin 600 lira olarak ödemiş olduğumuz 'Şoför kartı' maliyetinin 15 bin liraya çıkartılması çok acı verici. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bu asgari ücretle kalkıp da 22 bin liranın 15 bin lirasını verdiğimiz zaman biz evimizin kirasını, evimizin, çocuklarımızın geçimini nasıl sağlayacağız? Biz, şoförler olarak bu kararın geri çekilmesini istiyorum. Bu yapılan zammın hiçbir eşitliği, hiçbir adaleti yoktur. Ben adalet istiyorum" diye konuştu.





'4 TANE LASTİĞİ PEŞİN PARAYLA ALAMAYACAK DURUMDAYIZ'





Acente sahibi ve şoför Önder Yücedağ, "Bu yapılan zammı ben duyunca önce şaka olduğunu zannettim inanamadım. Sonradan öğrendik ki bu bir gerçekmiş. Bizim ne kadar para kazandığımızı zannediyorlar ki, bu şekilde bize sormadan, esnafa danışılmadan bu kadar yüzde bin 500 oranında bir zam yapılıyor. Burada bir arkadaşımız sabah 06.00'da buraya Fatih'ten buraya bir yolcusunu getirdi bıraktı. Bir sonraki müşterisi saat 15.00'da. Bu şoför arkadaşımız sabah 06.00'da geldi ve saat öğleden sonra 15.00'a kadar burada bekleyip diğer yolcusunu alıp bırakacak. En fazla bugün belki bir tane daha iş yapabilecek. Bizim kazancımız budur. Biz kışın 4 tane lastiği peşin parayla alamayacak bir durumdayız. Bu durumdayken bu şekilde bir fiyat artışı karşısında şok olduk" ifadelerini kullandı.







