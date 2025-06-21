Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uşak
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

22:2521/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Uşak'ta karşı şeride geçerek iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 sürücü hayatını kaybederken 1 sürücü ise yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Uşak'a seyir halinde olan S.D. (30) 10 AKV 051 plakalı pikap yolun karşı yöne geçerek Ali Avşar (42) yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı otomobille kafa kaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobil sürücüsü Ali Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

İtfaiye ekiplerince pikap sürücüsü ile sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Avşar'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken pikap sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Uşak
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...