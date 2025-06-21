İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobil sürücüsü Ali Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.