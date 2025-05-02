Isparta'da İHA ve SİHA pilotlarının zorlu eğitimi: 'Göklerin bekçileri' burada yetişiyor

"Her türlü görevin titizlikle planlanması ve icrası için uçuş öncesi brifinglerde öğretmen pilotlar tarafından görev açıklanır ve görevin başarılmasının planı yapılır. En son karşılıklı sorular ile görevin anlaşılırlığı gözden geçirilir. Uçuş öncesi brifing sonrası hava aracının fiziksel kontrolleri ve uçuş hazırlıkları yapılarak göreve hazır hale getirilir. Uluslararası uçuş kuralları ve konuşma tekniklerini okulda öğrenme imkanı bulan pilot adayları her türlü uçuş koşullarında ve uluslararası hava sahalarında uçabilecek seviyeye gelir. Biz Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın öğretmenleri olarak teknolojiyle değişen dünyayı takip ediyor ve kursiyerlerimizi bu gelişmeler ışığında yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kahraman TSK'nın İHA pilotları olarak bizler; atalarının izinde onların mirasına sahip çıkmak adına düşmana korku, dosta güven vermek için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz."