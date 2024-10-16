İsrail’e karşı tedbir alıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikasının tam 76 yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek “İsrail devleti 1948 yılında kuruldu, buna devlet dersem yanlış olur. İlk adımı böyle atıldı. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde, bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemizde yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.