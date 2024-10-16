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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İlk reaktör için son aşamadayız
Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk reaktörün devreye alınması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, yıl sonuna kadar türbin tesisinin ve tüm yardımcı sistemlerin test için hazır hale geleceğini vurguladı. Dedusenko, santralin faaliyet göstereceği sürede Türk ekonomisine 45 milyar dolar kazandıracağını söyledi.
İsrail’e karşı tedbir alıyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikasının tam 76 yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek “İsrail devleti 1948 yılında kuruldu, buna devlet dersem yanlış olur. İlk adımı böyle atıldı. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde, bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemizde yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.
İşte özlenen milli takım
A Milli Futbol Takımı’nın soğuk hava, kötü zemini bahane etmeden İzlanda’da ortaya koyduğu futbol ve 4 gollü zaferi yüzümüzü güldürdü. İzlanda’da tarihin ilk galibiyetini elde eden ve üst üste 3. maçını kazanarak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta liderliğini perçinleyen ay-yıldızlıların yakaladığı müthiş hava, gelecek adına hedeflerimizi de beklentilerimizi de artırdı.