İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı, 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Atkılar, bereler, montlar çıkacak! Yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdüren sağanak daha kuvvetli olacak. İşte yapılan son tahminler ve uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek
Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
17 il için sarı kodlu uyarı
Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C
BURSA °C, 18°C
ÇANAKKALE °C, 22°C
KIRKLARELİ °C, 21°C
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
DENİZLİ °C, 28°C
İZMİR °C, 22°C
MUĞLA °C, 24°C
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
ANTALYA °C, 27°C
BURDUR °C, 27°C
HATAY °C, 31°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
ESKİŞEHİR °C, 19°C
KONYA °C, 27°C
NEVŞEHİR °C, 25°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
DÜZCE °C, 18°C
SİNOP °C, 21°C
ZONGULDAK °C, 19°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
RİZE °C, 24°C
SAMSUN °C, 21°C
TRABZON °C, 22°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
KARS °C, 23°C
MALATYA °C, 29°C
VAN °C, 23°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
GAZİANTEP °C, 30°C
MARDİN °C, 29°C
SİİRT °C, 31°C