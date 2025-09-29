İÇ ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

ESKİŞEHİR °C, 19°C

KONYA °C, 27°C

NEVŞEHİR °C, 25°C



