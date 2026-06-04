İstanbul depremi 'hayal' dedi, asıl tehlikeyi açıkladı: Son depremleri bilen Şener Üşümezsoy o ili işaret etti

Uzmanların peş peşe çizdiği karanlık tabloların aksine, son dönemdeki isabetli tahminleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ezberleri altüst eden bir çıkış geldi. Milyonların gözü kulağı olası bir Marmara depremine kilitlenmişken, ünlü yerbilimci tehlikenin yönünü bambaşka bir rotaya çevirerek asıl ve en acil riskin bulunduğu o ili işaret etti. Üstelik sadece sismik hareketliliğin yeni adresini vermekle kalmadı, kapıdaki sarsıntının büyüklüğünü de açıkça telaffuz etti. İşte Üşümezsoy’un İstanbul'dan Adana'ya, Malatya'dan Ege kıyılarına uzanan fay hatlarındaki gizli kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkardığı ve günlerce tartışılacak o çarpıcı uyarıları...

1 /8 Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin fay hatları ve sismik hareketliliğine ilişkin ezber bozan açıklamalara imza attı. Bir Youtube programına konuk olan uzman isim; İstanbul, Adana, Malatya ve Ege Bölgesi için merak edilen sarsıntı risklerini değerlendirirken asıl tehlikenin Denizli'de olduğuna dikkat çekti. Üşümezsoy'un detaylı analizleri, kamuoyunda yaygın olarak kabul gören bazı büyük deprem senaryolarının aksine oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor.

2 /8

Pamukkale ve Denizli hattında kritik kırılma riski

Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Emel Özuğur’un YouTube programına konuk oldu. Prof. Dr. Üşümezsoy'un değerlendirmelerinde en çok öne çıkan bölge Denizli oldu. Pamukkale ve Denizli hattı için son derece uyarıcı ifadeler kullanan Üşümezsoy, bu bölgede son dönemde art arda meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntıların aktif bir fay kuşağına işaret ettiğinin altını çizdi.



3 /8 Tarihsel süreçte bu bölgedeki fayın çok büyük kırılmalar yaşadığını hatırlatan uzman isim, Pamukkale'den Denizli'ye doğru uzanan fay hattının şu an oldukça aktif göründüğünü belirtti. Üşümezsoy, bölgede en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riskinin masada olduğunu ifade ederken, bölgedeki zayıf zemin yapısı nedeniyle olası bir sarsıntının yüzeyde çok daha şiddetli hissedileceği uyarısında bulundu.

4 /8 İstanbul için büyük deprem beklentisi bir hayal projesi

Uzun yıllardır tartışılan olası büyük Marmara depremi hakkında da oldukça net ifadeler kullanan Üşümezsoy, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir sarsıntı beklemediği yönündeki görüşünü yineledi. Marmara Denizi'nin doğusunda, iddia edildiği gibi tek parça ve devasa bir fay hattının bulunmadığını savunan uzman isim, İstanbul'daki büyük deprem senaryolarını "kafalardaki bir hayalin projesi" olarak nitelendirdi. Kalan fay parçalarının ancak sınırlı büyüklükte bir sismik enerji üretebileceğini belirten Üşümezsoy, megakent için öngördüğü maksimum sarsıntı büyüklüğünün 6.2 olabileceğini vurguladı.

5 /8 Adana ve Yedisu fayında büyük yıkım öngörülmüyor

Adana'nın kuzeyinde yaşanan ve bölge halkında paniğe neden olan sarsıntıları da mercek altına alan Prof. Dr. Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın Adana üzerinden geçtiği yönündeki iddiaları reddetti. Bölgedeki fay sisteminin parçalı bir yapıya sahip olduğunu ve bu durumun enerjinin tek bir hat üzerinde birikmesini engellediğini açıklayan uzman, Adana halkının tedirgin olmasını gerektirecek bir tablo bulunmadığını aktardı.

6 /8 Adana için en fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğini belirten Üşümezsoy, büyük bir yıkım beklemediklerini ifade etti. Öte yandan, Yedisu Fayı için sıkça dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki kırılma ihtimaline de karşı çıkan uzman, bu fayın çevresindeki diğer sistemlerle birbirini kilitlediğini ve olası bir harekette dahi şiddetin 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.

7 /8 Pötürge'de sıkışma sürüyor

Üşümezsoy'un analizlerinde yer alan diğer önemli bölgeler ise Malatya ve Ege kıyıları oldu. 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığına ve bölgedeki tektonik sıkışmanın halen devam ettiğine dikkat çeken uzman, bu fayın doğu yönlü hareket etmesi durumunda 6.5 büyüklüğüne yakın bir sarsıntı üretebileceğini belirtti. Ege Bölgesi özelinde ise Marmaris ve Bodrum kıyılarını değerlendiren Üşümezsoy, Marmaris açıklarında derin sarsıntıların etkili olabileceğini ve 6 büyüklüğünde depremlerin yaşanabileceğini aktardı.