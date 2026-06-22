İstanbul Havalimanı'na giden VIP minibüsün yolcularını gasbeden 11 şüpheli yakalandı

Minibüsü durduran şüpheliler, araçta bulunan aralarında turistlerin de olduğu 11 kişinin para, cep telefonu ve ziynet eşyalarını gasbederek kaçtı. VIP minibüsün, Fatih'ten aldığı otel misafirlerini İstanbul Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.



