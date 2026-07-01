İstanbul için yılın en sıcak günü alarmı: Valilik 'o saatleri' işaret ederek uyardı 'Dışarı çıkmayın'

Bölge bölge beklenen sıcaklık ortalamaları





Türkiye genelindeki sıcaklık dağılımı incelendiğinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 37.7 derecelik ortalamasıyla en sıcak bölge olarak öne çıkıyor. Bu kavurucu sıcaklığı 35.1 derece ile Ege ve 34.2 derece ile Marmara takip ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde termometrelerin 34.0 dereceyi, İç Anadolu'da ise 33.1 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yurdun daha kuzey ve doğu kesimlerinde nispeten daha düşük ancak yine de oldukça yüksek değerler göze çarpıyor; Karadeniz için 31.3 derece, Doğu Anadolu bölgesi için ise 30.3 derecelik bir sıcaklık ortalaması öngörülüyor.