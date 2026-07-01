İstanbul için yılın en sıcak günü alarmı: Valilik 'o saatleri' işaret ederek uyardı 'Dışarı çıkmayın'

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alırken, megakent İstanbul için yılın en kritik uyarısı geldi. Yurt genelinde termometrelerin 30 derecenin üzerini göstereceği kavurucu günde, İstanbul'da hava sıcaklığının yüksek nemin de boğucu etkisiyle 40 dereceye kadar hissedilmesi bekleniyor. Tehlikeli seviyelere ulaşan hava koşulları nedeniyle harekete geçen İstanbul Valiliği; vatandaşları sıcak çarpması ile olası orman yangınlarına karşı uyararak, özellikle risk grubundakilerin günün en sıcak dilimi olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinlikle sokağa çıkmamaları yönünde hayati bir çağrıda bulundu.
Avrupa kıtasını esir alan aşırı sıcak hava dalgası yönünü Türkiye'ye çevirdi ve yurt genelinde kavurucu sıcakların etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların birçok ilde 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülürken, yüksek nem oranının da etkisiyle özellikle büyükşehirlerde bunaltıcı bir gün yaşanması bekleniyor.
Yılın en sıcak günü yaşanacak
İstanbul, yüksek sıcaklık ve yoğun nemin tehlikeli birleşimiyle karşı karşıya. Gün içerisinde termometrelerin 33 dereceye kadar yükseleceği kentte, nemin boğucu etkisiyle hissedilen sıcaklık 38 ile 40 derece arasına kadar tırmanacak. Megakent için yılın en sıcak gününün yaşanacağı bu kritik süreçte, kavurucu havanın günlük yaşamı ve kent içi hareketliliği ciddi şekilde zorlaması bekleniyor. Sadece İstanbul'da değil, yurt genelinde de etkili olan bu sıcak hava dalgasıyla birlikte 81 ilin ortalama sıcaklığının 33.1 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge beklenen sıcaklık ortalamaları
Türkiye genelindeki sıcaklık dağılımı incelendiğinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 37.7 derecelik ortalamasıyla en sıcak bölge olarak öne çıkıyor. Bu kavurucu sıcaklığı 35.1 derece ile Ege ve 34.2 derece ile Marmara takip ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde termometrelerin 34.0 dereceyi, İç Anadolu'da ise 33.1 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yurdun daha kuzey ve doğu kesimlerinde nispeten daha düşük ancak yine de oldukça yüksek değerler göze çarpıyor; Karadeniz için 31.3 derece, Doğu Anadolu bölgesi için ise 30.3 derecelik bir sıcaklık ortalaması öngörülüyor.
İstanbul Valiliği'nden kritik saatler için hayati uyarı
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara ulaşacak olması sebebiyle İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havanın etkili olacağının altı çizilen açıklamada, Valiliğin uyarısı birebir şu ifadelerle kamuoyuna duyuruldu:
"İlimizde yarın (Bugün) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek."
Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireyler, yaşlılar ve çocukların bu aşırı sıcaklardan korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, risk grubundaki vatandaşlara yönelik çağrılarını şu sözlerle sürdürdü:
"Vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerekmektedir."
Artan hava sıcaklıklarının yalnızca insan sağlığını tehdit etmekle kalmayıp çevre güvenliği açısından da büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Valilik yetkilileri, hayati nitelikteki açıklamalarını şu uyarıyla noktaladı:
"Sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."