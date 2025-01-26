İstanbul ve Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1,5 milyon TL değerinde 243 eser ele geçirildi

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ





Adreslerde yapılan aramalarda, 19 ve 20'nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen şu objeler ele geçirildi:





“Yaklaşık 200 yıllık Kapıkulu Sipahilerin kullanmış olduğu 'Çakmaklı Piştov Silah', 1918 yılında Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı teğmenlerine (Mülazımı Sani) gönderilen 'Berat-i Şerif', Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarılar gösteren askerlere verilen 'İstiklal Madalyası', 4 adet Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen 'Mecidiye Nişanı', yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan 'Kılıç, kama, kını, yatağan', Osmanlı Saray mutfağında kullanılan 19'uncu ve 20'nci yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültürü çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877 yılında yapılan 'Besmele' yazılı ahşap 'Hat Levha', orta kısmında Yedi Uyuyanlar'ın isimlerinin yazılı olduğu, Kelime-i Şehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş 'Hat Levha', 1911 tarihli üzerinde Allah'ın isimleri ve dört halifenin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camii betimlenen 'Bez Levha.'"