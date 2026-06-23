İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi: İSKİ saat verdi o ilçelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), mega kentin yoğun nüfuslu noktalarını yakından ilgilendiren kritik bir altyapı çalışması duyurusu yaptı. Bugün öğleden sonra başlayacak ve tam 14 saat boyunca devam edecek olan planlı su kesintisi, günlük yaşamı doğrudan etkileyecek. Yetkililer, uzun sürecek bu çalışma öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına musluklardan su akmayacak bu zaman dilimi için önlemlerini şimdiden alması gerektiğinin altını çiziyor.

1 /3 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle bugün Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

2 /3 SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, bugün saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

