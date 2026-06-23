Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi: İSKİ saat verdi o ilçelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi: İSKİ saat verdi o ilçelerde yaşayanlar dikkat

12:2023/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), mega kentin yoğun nüfuslu noktalarını yakından ilgilendiren kritik bir altyapı çalışması duyurusu yaptı. Bugün öğleden sonra başlayacak ve tam 14 saat boyunca devam edecek olan planlı su kesintisi, günlük yaşamı doğrudan etkileyecek. Yetkililer, uzun sürecek bu çalışma öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına musluklardan su akmayacak bu zaman dilimi için önlemlerini şimdiden alması gerektiğinin altını çiziyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle bugün Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?


İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.


Bu kapsamda, bugün saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.


Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:


"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."

#İSKİ
#su kesintisi
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYON ZAMMI SON DURUM 2026! Temmuz zammı öncesi yarış kızıştı: En yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?