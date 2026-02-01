Yeni Şafak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi uyarısı: 21 ilçe etkilenecek! 9 saat sürecek

1/02/2026, Pazar
İstanbul’un 21 ilçesinde milyonlarca vatandaş elektrik kesintileri yaşayacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek. İstanbul'un 21 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gece yarısı başlayacak ve sabaha kadar devam edecek. Planlı kesintiler, bazı ilçelerde 9 saat boyunca sürecek. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilip ne zaman geri gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerinde yaşanacak? İşte Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

