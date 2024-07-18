İstanbul'da sıcak hava ve nem nedeniyle sahil ve parklar boş kaldı

Avcılar sahil ile Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar kıyıları boş kaldı. Az sayıda vatandaş, sahil kenarındaki yeşil alanlarda serinlemeye çalışırken, sahildeki işletmelerin de boş olduğu görüldü.





Karaköy ve Eminönü sahillerine gezmeye gelen bazı vatandaşlar sıcaktan şemsiye ile korunmaya çalıştı. Sıcaktan kaçmak isteyenler de çareyi gölgelik ve kapalı alanlarda buldu.