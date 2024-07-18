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İstanbul'da sıcak hava ve nem nedeniyle sahil ve parklar boş kaldı

17:05 - 18/07/2024 Perşembe
AA

İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve artan nem nedeniyle sahil kesimleri ve parklarda sakinlik gözlendi. Salacak sahiline gelen az sayıda kişi de serinlemek için denize girdi.

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Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte 33-36 derece aralığında seyrettiği tahmin edilen hava sıcaklığının bunaltıcı etkisi sürüyor.

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Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için evlerinde ya da kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

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Aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle İstanbulluların, kentte yazın en çok gittiği sahil kesimleri ve yeşil alanlarda sakinlik gözlendi.


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Avcılar sahil ile Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar kıyıları boş kaldı. Az sayıda vatandaş, sahil kenarındaki yeşil alanlarda serinlemeye çalışırken, sahildeki işletmelerin de boş olduğu görüldü.


Karaköy ve Eminönü sahillerine gezmeye gelen bazı vatandaşlar sıcaktan şemsiye ile korunmaya çalıştı. Sıcaktan kaçmak isteyenler de çareyi gölgelik ve kapalı alanlarda buldu.

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Sarayburnu sahiline gelen az sayıda kişi de serinlemek için Boğaz'ın serin sularında yüzdü. Denizden çıkan vatandaşlar, ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda dinlenerek vakit geçirdi.

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Nem oranının gece saatlerinde yüzde 81'e çıkması bekleniyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte nem oranının gece saatlerinde yüzde 81'e kadar çıkması öngörülüyor.

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Kentte mevsim normallerinin üstünde 4 ila 8 derece seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. 

#İstanbul
#Sıcak
#Meteoroloji
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