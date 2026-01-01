2 Ocak Cuma okullar tatil mi?





Kar yağışının etkisini artırmasının ardından öğrenciler ve veliler, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Valiliği’nden şu ana kadar eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası kararların gün içinde duyurulması bekleniyor.