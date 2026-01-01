Yeni Şafak
İstanbul için alarm verildi! Kar yağışı yeniden başladı: 2 Ocak Cuma okullar tatil mi?

İstanbul için alarm verildi! Kar yağışı yeniden başladı: 2 Ocak Cuma okullar tatil mi?

13:171/01/2026, Perşembe
DHA
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı ve çevresi beyaza bürünürken, yetkililer olumsuzluklara karşı peş peşe uyarılarda bulundu. Kar yağışı sonrası gözler 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Kar yağışının etkisini artırması bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinde kent genelinde yeniden kendini gösterdi. 

Özellikle Arnavutköy başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı, mahalle araları beyaza büründü.


Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı ve çevresinde de kar yağışı etkili olurken, pistlerin bazı bölümlerinde beyaz örtü oluştu. Yetkililer, kar yağışının hava trafiğini olumsuz etkilemediğini, uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kar yağışıyla birlikte İstanbul Valiliği, Meteoroloji ve ilgili kurumlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Sürücülerden kış lastiği kullanmaları, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istendi. Kar yağışının gün boyunca ve gece saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


2 Ocak Cuma okullar tatil mi?


Kar yağışının etkisini artırmasının ardından öğrenciler ve veliler, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Valiliği’nden şu ana kadar eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası kararların gün içinde duyurulması bekleniyor.

Kar yağışının etkisini artırması bekleniyor...

