İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

15:5822/05/2026, Cuma
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların hareketliliği nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Bugün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 827 uçuşun planlandığı ve 140 bine yakın yolculunun havalimanını kullanacağı öğrenildi.

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin öğle saatlerinden itibaren havalimanlarına yönelmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu. 

Terminal girişlerinde ve X-Ray kontrollerinde oluşan yoğunluk ve uzun kuyruklar nedeniyle havalimanı işletmeleri giriş kapıları ve güvenlik noktalarındaki tüm ünitelerin açık tutularak geçişlerin hızlandırılması için ek önlemler aldı. 

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün 827 uçuşun gerçekleştirileceği, yaklaşık 140 bin yolcunun havalimanını kullanmasının beklendiği bildirildi.  

