İstanbul'un 2 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

6/01/2026, Salı
İSKİ’den İstanbul için kritik uyarı geldi. 7 Ocak Çarşamba günü iki ilçede 12 saat boyunca su verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, İSKİ’nin yayımladığı su kesintisi programını araştırıyor. Peki, su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak?

İstanbul’da 7 Ocak Çarşamba günü yaşanacak planlı su kesintileri vatandaşların gündeminde.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Fatih ve Zeytinburnu'ndaki bazı mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Küçük Çamlıca-Salacak isale hattının Salacak mevkisindeki arıza için onarım çalışması yapılacak.

Su kesintisi uygulanacak mahalleler

Fatih

Çalışmalar kapsamında, yarın saat 10.00-22.00 arasında Fatih'te Alemdar, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şehsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Nişanca, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Molla Gürani, Mevlanakapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.


Zeytinburnu'nda da aynı saatler arasında Kazlıçeşme, Telsiz, Çırpıcı, Beştelsiz, Veliefendi, Yeşiltepe, Nuripaşa, Sümer, Gökalp, Yenidoğan, Seyitnizam ve Merkez Efendi mahallelerine su verilmeyecek.

