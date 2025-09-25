Yeni Şafak
İstanbul’un 23 ilçesinde elektrik kesintisi

11:4225/09/2025, Perşembe
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Eylül Cuma günü için elektrik kesintileri uygulanacak ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. Avrupa Yakası’nda 23 ilçede elektrikler kesilecek. Vatandaşlar, kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgelerle ilgili güncel bilgilere şirketlerin arıza sorgulama sayfalarından ulaşabiliyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi yapılacak ilçelerin listesi...

#İstanbul
#BEDAŞ
#Elektrik kesintisi
