İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü

Kentte son günlerde etkili olan yerel yağmurlara rağmen İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 25'in altına inerek yüzde 24,96 olarak ölçüldü.

1 /5 İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar yağmurlarına rağmen baraj gölü havzalarında doluluk oranları her geçen gün düşüyor.

Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 24,96 olarak ölçüldü.

2 /5



﻿BARAJ GÖLÜ HAVZALARI TAMAMEN KURUDU

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranlarının düşmesiyle baraj gölü havzalarında eskiden suyla dolu alanlar tamamen kurudu.

Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda büyükbaş hayvanların otladığı görülürken, baraj gölü için yapılan viyadüklerin altı ise yeşil alanlara döndü.



3 /5

EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI KAZANDERE OLDU

İstanbul'a su sağlayan barajların 4'ünde doluluk oranı yüzde 20'nin altına inerken, en düşük doluluk oranına sahip baraj gölü yüzde 2,65 doluluk oranıyla Kazandere barajı oldu.

Kentte şu an en dolu barajı yüzde 49,74'le Elmalı barajı olarak ölçüldü.



4 /5



BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları:

Ömerli: Yüzde 15,76 Darlık: Yüzde 38,93 Elmalı: Yüzde 49,74 Terkos: Yüzde 30,43 Alibeyköy: Yüzde 14,19 Büyükçekmece: Yüzde 29,68 Sazlıdere: Yüzde 27,47 Istarnacalar: Yüzde 28,42 Kazandere: Yüzde 2,65 Papuçdere: Yüzde 10,57



















