İstanbul’un 'gökdelen mezarlıkları' Esenyurt’ta havadan görüntülendi

Esenyurt’ta 2010’lu yılların başında inşaatına başlanan ancak hukuki davalar, iflaslar ve TMSF süreçleri nedeniyle yarım kalan dev konut projeleri, bölgeyi bir "gökdelen mezarlığına" dönüştürdü. 16 yıllık bekleyişin ardından mağdur olan hak sahipleri birleşerek inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Süreç içerisinde pencereleri, kapıları yağmalanan ve inşaat seviyesi yüzde 80'den 50'ye gerileyen binalar için 2026 yılında yeni bir yükleniciyle çalışılması hedefleniyor.

1 /11 Esenyurt'ta yıllardır bitirilemeyen yüksek katlı konut projeleri, havadan çekilen görüntülerle bölgedeki mağduriyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

2 /11 İnşaat firmalarının yaşadığı maddi sıkıntılar, davalar ve iflaslar nedeniyle ilçe adeta terk edilmiş dev binalar topluluğu haline geldi.

3 /11 Koza Mahallesi’nde 2009 yılında temeli atılan Fi Side projesi, aradan geçen 16 yıla rağmen hukuki süreçler yüzünden bir türlü tamamlanamadı.

4 /11 Normal şartlarda 2012 yılında teslim edilmesi planlanan 3 bin 296 dairenin sahibi, on yılı aşkın süredir evlerine kavuşmayı bekliyor.

5 /11 Projenin inşaatı yüzde 70 seviyesine ulaşmışken, müteahhit firmanın FETÖ soruşturmasına dahil edilmesiyle yönetime TMSF el koydu.

6 /11 Dairelerdeki pencereler, kapılar ve hatta elektrik kabloları sökülerek satıldığı için inşaatın ilerleme seviyesi yüzde 50’ye kadar geriledi.

7 /11 Hak sahipleri, yıllarca süren belirsizliğin ardından 2025 yılında bir dernek kurarak inşaatı kendi imkanlarıyla bitirme kararı aldı.

8 /11 Mevcut görüntülerde kaba inşaatın büyük kısmının bitmiş olduğu görülse de eski kayıtlarda blokların aslında anahtar teslim aşamasına çok yaklaştığı fark ediliyor.

9 /11 Yaklaşık 15 yıldır konut bekleyen Ülke Emecan, yönetimin kurulmasıyla birlikte projeyi "gökdelen mezarlığı" imajından kurtaracaklarına inandığını belirtti.

