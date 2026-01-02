Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
"İsterse -30 derece olsun": Camiye sığmayan cemaat karlar üstünde namaz kıldı

"İsterse -30 derece olsun": Camiye sığmayan cemaat karlar üstünde namaz kıldı

14:192/01/2026, الجمعة
G: 2/01/2026, الجمعة
IHA
Sonraki haber

Soğuk havanın hayatı durma noktasına getirdiği Sivas’ta, vatandaşların ibadet aşkı dondurucu havaya galip geldi. Termometrelerin sabah saatlerinde eksi 19 dereceyi gösterdiği, Cuma vaktinde ise eksi 10 derecelerde seyrettiği kentte; Kale Camii’ne sığmayan cemaat, kara kışa aldırış etmeden karlar üzerinde saf tutarak namazlarını eda etti.

Sivas’ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü. Şehirde adeta hayat dondu. Cuma namazını kılmak isteyenler ise dondurucu soğuğa aldırış etmedi.

Sivas’ta Kale camisinde camiye sığmayan cemaat, Cumana namazını açık alanda, sıfırın altında 10 derece soğukta kıldı.

Camide yer kalmadığı için açık alanda namazını kılan Eren Karakaya, eksi 30 derecede olsa namazını terk etmeyeceğini belirterek, "Dinimiz İslam ve dini görevimizi yerine getiriyoruz. "

"Hava isterse -30 derece olsun, soğuk olmasının bir önemi yok. Zamanımız yoktu ya kılacaktık ya kılamayacaktık ama burada vazifemizi yerine getirmemiz önemli olan, havanın bir önemi yok" dedi.

#cuma namazı
#cemaat
#Sivas
#hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2025/2 SONUÇ EKRANI: Merkezi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?