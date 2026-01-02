"İsterse -30 derece olsun": Camiye sığmayan cemaat karlar üstünde namaz kıldı

Soğuk havanın hayatı durma noktasına getirdiği Sivas’ta, vatandaşların ibadet aşkı dondurucu havaya galip geldi. Termometrelerin sabah saatlerinde eksi 19 dereceyi gösterdiği, Cuma vaktinde ise eksi 10 derecelerde seyrettiği kentte; Kale Camii’ne sığmayan cemaat, kara kışa aldırış etmeden karlar üzerinde saf tutarak namazlarını eda etti.
Sivas’ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü. Şehirde adeta hayat dondu. Cuma namazını kılmak isteyenler ise dondurucu soğuğa aldırış etmedi.
Sivas’ta Kale camisinde camiye sığmayan cemaat, Cumana namazını açık alanda, sıfırın altında 10 derece soğukta kıldı.
Camide yer kalmadığı için açık alanda namazını kılan Eren Karakaya, eksi 30 derecede olsa namazını terk etmeyeceğini belirterek, "Dinimiz İslam ve dini görevimizi yerine getiriyoruz. "
"Hava isterse -30 derece olsun, soğuk olmasının bir önemi yok. Zamanımız yoktu ya kılacaktık ya kılamayacaktık ama burada vazifemizi yerine getirmemiz önemli olan, havanın bir önemi yok" dedi.