İyi esnafı kötü esnafın önüne geçirecek uygulama: Semt pazarlarına belediye tartısı

Belediye tartısı uygulamasının ilçedeki tüm semt pazarlarında yer alacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabileceği, düzenli ve denetlenebilir pazarlar oluşturmaktır. Bu noktada zabıta ekiplerimiz fiyat, etiket, gramaj ve düzen denetimlerini sürdürüyor. Bu uygulamalarımıza ek olarak, vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin gerçek gramajlarının ne kadar olduğunu görebilmeleri amacıyla belediye tartısı uygulamasını başlattık. Uygulama kapsamında vatandaşlarımız aldıkları ürünleri belediye tartısı ile yeniden tartabilecek. Amacımız, vatandaşlarımızın satın aldıkları ürünlerin gramajı konusunda içlerinin rahat olmasını sağlamaktır. Bu uygulama ayrıca dürüst çalışan esnafımızın yanında olduğumuzu da göstermektedir. Belediye tartısında uygunsuzluk çıkması durumunda ekiplerimiz, ilgili esnafla ilgili denetim ve uygulamayı anında yapacak. Adil rekabet ortamının oluşması amacıyla başlattığımız uygulamamızı tüm semt pazarlarında hayata geçiriyoruz. İsteğimiz, vatandaşımızın her anında hep yanında olmak" dedi.















