İyi esnafı kötü esnafın önüne geçirecek uygulama: Semt pazarlarına belediye tartısı

12:2716/10/2025, Perşembe
IHA
Samsun’un İlkadım Belediyesi, semt pazarlarına yönelik tartı uygulaması başlattı. Vatandaşlar, pazardan aldıkları ürünleri belediye tartısında tartarak gerçek gramajını görebilecek.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarlarına yönelik belediye tartısı uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında belirlenen noktalara belediye tartısı koyacak. Vatandaşlar, bu tartılar sayesinde satın aldıkları ürünlerin gerçek gramajının ne olduğunu görebilecek.

Ürün gramajlarında uygunsuzluk belirlenmesi halinde ekipler tarafından denetim ve ilgili uyarılar anında yapılacak. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye tartısı uygulamasının vatandaşların pazarlarda güvenle alışveriş yapabilmesi için başlatıldığını söyledi.



Belediye tartısı uygulamasının ilçedeki tüm semt pazarlarında yer alacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabileceği, düzenli ve denetlenebilir pazarlar oluşturmaktır. Bu noktada zabıta ekiplerimiz fiyat, etiket, gramaj ve düzen denetimlerini sürdürüyor. Bu uygulamalarımıza ek olarak, vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin gerçek gramajlarının ne kadar olduğunu görebilmeleri amacıyla belediye tartısı uygulamasını başlattık. Uygulama kapsamında vatandaşlarımız aldıkları ürünleri belediye tartısı ile yeniden tartabilecek. Amacımız, vatandaşlarımızın satın aldıkları ürünlerin gramajı konusunda içlerinin rahat olmasını sağlamaktır. Bu uygulama ayrıca dürüst çalışan esnafımızın yanında olduğumuzu da göstermektedir. Belediye tartısında uygunsuzluk çıkması durumunda ekiplerimiz, ilgili esnafla ilgili denetim ve uygulamayı anında yapacak. Adil rekabet ortamının oluşması amacıyla başlattığımız uygulamamızı tüm semt pazarlarında hayata geçiriyoruz. İsteğimiz, vatandaşımızın her anında hep yanında olmak" dedi.





