İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemi için rekor ceza: Vatandaşlar şikayet etti 2 milyon 850 bin lira ceza kesildi

Çevrede yaşayan vatandaşlar da geminin bulunduğu alana gelerek duruma tepki gösterdi.





Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, gemiyi gördükten sonra ilk olarak jandarmaya bilgi verdiklerini, tüm kurumların da gelip gemi ve bölgede inceleme yaptığını söyledi.

Gemideki işçilerin gemiyi gece parçaladığını aktaran Direk, "Jandarma tutanak tuttu. Sahil Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri olmak üzere tüm yetkililer geldi. Firma yetkilileri hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı.



