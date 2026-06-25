Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor: 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak

1 Temmuz'dan itibaren restoran ve kafelerde menüler baştan aşağı değişiyor. Artık sipariş vermeden önce garsona ya da şefe soru sorma devri tamamen kapanacak, tüm detaylar doğrudan masada yer alacak. Müşterilerin sipariş öncesinde her şeyi görmesini sağlayacak uygulamanın detayları netleşti.

1 /6 Garsondan mutfağa uzanan "içinde ne var?" soruları tarihe karışıyor.

2 /6 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda menüler değişecek.

3 /6 Kaloriler yer alacak Ayrıntılı menü dönemine geçilmesiyle alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, yiyeceklerdeki ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Bir porsiyondaki üründe kalori miktarı da yazacak.





4 /6 Menüler kalınlaşacak İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak.



5 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor. İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.