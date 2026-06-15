Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kritik detay ortaya çıktı: Saldırı öncesi 32 kez görüşmüş

'BENZER KATLİAMLAR YAPAN ÇOCUKLARIN PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ OLAYLAR VAR'

Beyazıt, şunları söyledi:

“32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var. Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda, kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımlarıyla ilgili olaylar var. Dolayısıyla bütün olay netlik içerisinde değerlendiriliyor. Olayın adli boyutu Cumhuriyet savcılığımız tarafından devam ediliyor. Kimler suçlu, kimler bu konuda ihmali, kastı varsa bunu zaten adli teşkilatımız, Cumhuriyet Başsavcılığımız bu çalışmalarını en güzel bir şekilde yürütüyor. Yine kurumlarımız yine müfettişler tarafından bütün kurumlardaki denetimlerini yapıyor.