Kahverengi kokarca yayılıyor: Amasya'da da tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarcanın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında bu yıl üretimi yapılan 900 bin adet kahverengi kokarca yumurta parazitoidi olan samuray arısının zararlının yoğun olduğu iller ve riskli kabul edilen 36 ilde doğaya salınmasının hedeflendiği bildirildi.