Kamyonetin kasasından 40 kilo et çaldı: Savunması akıllara durgunluk verdi

10:3828/05/2026, Perşembe
Adana'da arkadaşı Coşkun Sürücü'nün kullandığı motosikletle takip ettikleri kamyonetin kasasına çıkan Ümit Öner, 40 kilo eti çalıp hareket halindeki araçtan atladı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp tutuklanan şüphelilerin "Mangal yaptık" dediği öne sürüldü.

Seyir halindeki kamyonetin kasasına çıkan şüpheli, yaklaşık 40 kilogram eti çalıp motosikletle kaçtı.

Olay, 5 Mayıs’ta merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Çoşkun Sürücü ile arkadaşı Ümit Öner, motosikletle et yüklü 16 LKC 18 plakalı kamyoneti takip etmeye başladı. Motosikletin arkasında oturan Ümit Öner, kamyonetin yavaşlayıp durakladığı sırada aracın kasasına çıktı. Kamyonet yeniden hareket edip yoluna devam ederken kasadaki yaklaşık 40 kilogram eti çalan Öner, araçtan atlayarak kendisini takip eden motosiklete binip uzaklaştı.

Hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etlerinin çalındığını fark eden kamyonet sürücüsü Bekir Ç.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgularında şüphelilerin, "Etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık" dedikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ö. ile Coşkun S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

