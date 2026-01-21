Yeni Şafak
Kar kalınlığının 2 metreyi buldu: Mezrada evi ile ahırı arasına tünel açtı

Kar kalınlığının 2 metreyi buldu: Mezrada evi ile ahırı arasına tünel açtı

17:2421/01/2026, Çarşamba
DHA
Van'ın Çatak ilçesinde Kemal Tuci, 2 metreyi aşan kar nedeniyle evi ile ahırı arasına tünel kazmak zorunda kaldı. Tuci, bu tünelden geçerek hayvanlarını yem ve su ihtiyacını karşılıyor.

Çatak ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Işınlı Mahallesi Elmacık mezrasında kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 2 metreyi bulunca bazı evler kara gömüldü. 

En büyük sıkıntıyı yaşayanlardan biri de Kemal Tuci oldu. 

Ev ve ahırının bulunduğu bölgede kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulması üzerine Tuci, çareyi tünel kazmakta buldu. 

Yaklaşık 20 metrelik bölümünün bir kısmını tünele dönüştüren Tuci, her gün buradan geçerek geçimini sağladığı hayvanlarını yem ve su veriyor. 

