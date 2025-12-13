Karabet Geçidi trafiğe kapatıldı

Van’da da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücüler yoğun kar yağışı altında seyredeken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapatıldı.