Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Karabet Geçidi trafiğe kapatıldı

Karabet Geçidi trafiğe kapatıldı

00:2613/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van’da da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücüler yoğun kar yağışı altında seyredeken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza duyurulur. Karayolları ekipleri tarafından, yoğun tipi ve görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle Bahçesaray’ın Liman Mahallesi ile Çatak ilçesinin Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


#Van
#Bahçesaray
#Kar
#Karabet Geçidi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi