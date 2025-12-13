Karabet Geçidi trafiğe kapatıldı

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Van’da da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi sürücüler yoğun kar yağışı altında seyredeken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımı ile Türkiye’nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımıza duyurulur. Karayolları ekipleri tarafından, yoğun tipi ve görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle Bahçesaray’ın Liman Mahallesi ile Çatak ilçesinin Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.