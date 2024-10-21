Karadeniz'de 5 ilde yüksek kesimlere kar düştü

Rize





Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası ile Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.





Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 5, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 10 santimetrenin üzerinde kar yağdı.