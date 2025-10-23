Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Balıklarda boy, frekans dağılımı, ağırlık, cinsiyet ve yaş gibi popülasyon dinamiklerini içerecek olan tüm verilerin kaydedildiğine işaret eden Kasapoğlu, "Seneye bunların ne kadarını avlamalıyız, ne kadarı denizde kalmalı, bu türlerin soyunu sürdürebilmesi için biz hangi önlemleri almalıyız? sorularının cevabı bu projelerin sonucunda elde ediliyor." ifadesini kullandı.







