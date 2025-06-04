Karanlık suların delil avcıları: Zorlu eğitimleri görüntülendi

Ana görevleri suç delilini sudan çıkarmak





Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Kurbağa Adam Ufuk Deliktaş, silahlı kolluk kuvvetlerinin dalgıçlarına "kurbağa adam" adı verildiğini ve dünya literatüründe de bu ismin kullanıldığını söyledi.





Kurbağa adamların, denizler ve iç sularda görev yaptığını, su altında polisi ilgilendiren bir faaliyet varsa bunun sorumluluğunun kurbağa adamlarda olduğunu ifade eden Deliktaş, diğer kamu kurumlarının sorumluluk alanlarındaki dalışlara, talep olduğunda gittiklerini anlattı.





Deliktaş, kurbağa adamların en önemli görevlerinin denizden veya iç sulardan suç delili çıkarmak, bir şekilde vefat eden vatandaşların cesetlerini aramak, devlet büyüklerinin bineceği deniz araçlarının altında ve rıhtımlarda suç unsuru arama çalışması yapmak olduğunu belirtti.