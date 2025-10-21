Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Kayalar oyularak yapıldı: Tam 300 metre yükseklikte: Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor

Kayalar oyularak yapıldı: Tam 300 metre yükseklikte: Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor

11:1521/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde yer alan Sümela Manastırı, bölgenin önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında bulunuyor. Sarp kayalıkların yüzeyine oyulmuş mimarisiyle dikkat çeken ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen manastır, sonbahar mevsimindeki görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, bölgenin önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında bulunuyor.

Sarp kayalıkların yüzeyine oyulmuş mimarisiyle dikkat çeken ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen manastır, sonbahar mevsimindeki görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

#Sümela Manastırı
#Trabzon
#Maçka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ TAHMİN PAYLAŞILDI, EMEKLİNİN MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ: Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?