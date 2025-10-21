Kayalar oyularak yapıldı: Tam 300 metre yükseklikte: Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde yer alan Sümela Manastırı, bölgenin önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında bulunuyor. Sarp kayalıkların yüzeyine oyulmuş mimarisiyle dikkat çeken ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen manastır, sonbahar mevsimindeki görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

